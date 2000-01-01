09.03 09:28 MIGnews.com

"Израильтяне поддерживают меня, несмотря на расследования"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что несмотря на продолжающееся расследования против него, большинство израильтян поддерживают его. Об этом глава израильского правительства сообщил в интервью Марку Левину.Часть интервью была опубликована на Youtube, а полная версия будет представлена "Fox News".По словам Нетаниягу большая часть израильского народа считает, что их премьер-министр лучше знает как защитить страну и помочь ей процветать. Он отметил, что именно с ним у жителей Израиля "есть настоящая уверенность в своем будущем".Глава правительства пояснил, что выводы были сделаны исходя из того факта, что Нетаниягу 4 раза избирали премьер-министром страны.