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flickr 09.03 09:28   MIGnews.com

"Израильтяне поддерживают меня, несмотря на расследования"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что несмотря на продолжающееся расследования против него, большинство израильтян поддерживают его. Об этом глава израильского правительства сообщил в интервью Марку Левину.

Часть интервью была опубликована на Youtube, а полная версия будет представлена "Fox News".

По словам Нетаниягу большая часть израильского народа считает, что их премьер-министр лучше знает как защитить страну и помочь ей процветать. Он отметил, что именно с ним у жителей Израиля "есть настоящая уверенность в своем будущем".

Глава правительства пояснил, что выводы были сделаны исходя из того факта, что Нетаниягу 4 раза избирали премьер-министром страны.
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