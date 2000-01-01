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youtube 09.03 08:21   MIGnews.com

Арабы призвали Гватемалу отменить переезд посольства

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт призвал правительство Гватемалы отменить решение о перемещении своего посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщает информационное агентство Wafa.

Пресс-секретарь Гейта, Махмуд Афифи сообщил, что генсек направил соответствующее письмо президенту Гватемалы Джимми Моралесу, в котором он (Ахмед Абуль Гейт) выражает свое недовольство намерением Республики переместить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Генсек подчеркнул, что арабские государства ожидали, что Гватемала будет стремиться поддерживать свое двустороннее сотрудничество в политической, экономической и культурных сферах [с палестинцами] не нарушая "законных прав палестинского народа".

Афифи добавил, что Ахмед Абуль Гейт в своем письме указал, что Лига арабских государств по-прежнему готова поддерживать существующие "дружеские отношения" с Гватемалой и избегать любых действий, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на этих отношениях.

Также генсек настоятельно призвал Гватемалу отказаться от своего решения о перемещении своего посольства в Иерусалим.
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