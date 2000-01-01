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Нетаниягу: мы изменяем мир 09.03 08:00   MIGnews.com

Нетаниягу: мы изменяем мир

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой в сопровождении министра по делам Иерусалима и национального наследия Зеэва Элькина и постоянного представителя Израиля при ООН Дани Данона посетили выставку "Три тысячи лет истории: евреи в Иерусалиме", проходящую в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

На выставке представлены артефакты, найденные археологами в Израиле, которые иллюстрируют непрерывную связь еврейского народа с Израилем и Иерусалимом в разные исторические периоды. Среди экспонатов выставки печать правителя Иерусалима, относящаяся к периоду Первого Храма, которая была найдена всего около месяца назад, печать царя Езекии, сына иудейского царя Ахаза, настенная роспись с изображением меноры и другие археологические находки.

Глава израильского правительства заявил:

"Десять лет назад эта выставка была бы невозможна. И она будет ненужной через десять лет.

Мы изменяем мир. Мы изменяем положение Израиля в мире, и прежде всего, мы даём понять, что боремся за правду и за наши права".
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