09.03 06:53 MIGnews.com

Трамп встретится с Ким Чем Ыном

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Президент США Дональд Трамп ночью 9 марта сообщил, что в ближайшие два месяца встретится с северокорейским диктатором Ким Чем Ыном, и что тот пообещал прекратить ядерные испытания.Речь идет об экстраординарном и непредвиденном повороте событий. Трамп сообщил, что встретится с Кимом “до мая”. Это станет первой встречей американского президента с коммунистическим диктатором КНДР в истории.Приглашение о встрече было передано Трампу южнокорейской делегацией, прибывшей в Вашингтон после переговоров с КНДР.Глава офиса по национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ен заявил, что Ким “от всей души желает” скорейшей встречи с Трампом, и обещает прекратить ядерные тесты и ракетные испытания.Трамп в своем твите , посвященном сенсационной новости пишет: “Ким Чен Ын во время встречи с южнокорейскими представителями говорил не просто о замораживании ядерных испытаний, но о ядерном разоружении. Также никаких ракетных испытаний в этот период. Достигнут огромный прогресс, но санкции останутся до подписания соглашения. Встречи планируются!”Представитель Белого Дома заявил, что “время и место встречи с лидером Северной Кореи будут определены позднее”.