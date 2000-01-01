Трамп встретится с Ким Чем Ыном

Президент США Дональд Трамп ночью 9 марта сообщил, что в ближайшие два месяца встретится с северокорейским диктатором Ким Чем Ыном, и что тот пообещал прекратить ядерные испытания.
Речь идет об экстраординарном и непредвиденном повороте событий. Трамп сообщил, что встретится с Кимом “до мая”. Это станет первой встречей американского президента с коммунистическим диктатором КНДР в истории.
Приглашение о встрече было передано Трампу южнокорейской делегацией, прибывшей в Вашингтон после переговоров с КНДР.
Глава офиса по национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ен заявил, что Ким “от всей души желает” скорейшей встречи с Трампом, и обещает прекратить ядерные тесты и ракетные испытания.
Трамп в своем твите , посвященном сенсационной новости пишет: “Ким Чен Ын во время встречи с южнокорейскими представителями говорил не просто о замораживании ядерных испытаний, но о ядерном разоружении. Также никаких ракетных испытаний в этот период. Достигнут огромный прогресс, но санкции останутся до подписания соглашения. Встречи планируются!”
Представитель Белого Дома заявил, что “время и место встречи с лидером Северной Кореи будут определены позднее”.