10.03 07:14 MIGnews.com

С корабля на бал: Нетаниягу вернулся и начал решать кризис

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Не успел премьер-министр Нетаниягу вернуться в Израиль, как сразу же приступил к разрешению коалиционного кризиса по поводу законопроекта об освобождении ультраортодоксов от военной службы, что уже угрожает очередными досрочными парламентскими выборами.Как сообщили в канцелярии главы правительства после его приземления в Бен-Гурионе, куда он прилетел из 5-дневного визита в США, после шаббата Биньямин Нетаниягу проведет серию встреч с членами коалиции c целью поиска компромисса по законопроекту.Среди прочих Биньямин Нетаниягу собирается встретиться с министром туризма Яривом Левиным ("Ликуд"), министром внутренних дел Арье Дери (ШАС), заместителем министра здравоохранения Яаковом Лицманом и главой финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни (оба из "Яадут а-Тора").Стоит отметить, что неизвестно, будет ли он встречаться с главным противником отмены военного призыва для учащихся в йешивах – министром обороны Авигдором Либерманом, который уже предупредил, что его партия НДИ будет голосовать против данного законопроекта.Также неизвестно, состоится ли встреча с министром финансов Моше Кахлоном, который пригрозил выйти из правительства, если проект госбюджета не будет принят до весенних каникул Кнессета. Ортодоксы же, напомним, отказываются голосовать за бюджет за отмены призыва для харедим.