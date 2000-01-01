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Нетаниягу просит Трампа не продавать ядерные реакторы Саудам | Фото: Амос Бен Гершом, GPO09.03 21:48   MIGnews.com

Нетаниягу просит Трампа не продавать ядерные реакторы Саудам

В ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся в Вашингтоне на этой неделе, премьер-министр Биньямин Нетаниягу просил его не продолжать новую сделку о продаже ядерных реакторов Саудовской Аравии, сообщили в пятничном эфире 10-го канала ИТВ со ссылкой на анонимных высокопоставленных израильских чиновников.

Как утверждается, глава Белого дома не стал брать на себя обязательство о приостановке данного соглашения, возразив, что, если не США снабдят Эр-Рияд реакторами, вместо них это смогут сделать русские или китайцы.

В ходе встречи Нетаниягу и другие члены израильской делегации просили сделать предварительным условием для сделки по строительству реакторов запрет Саудовской Аравии на самостоятельно обогащение урана.

Для Саудов именно это - право на обогащение урана - и стало условием для подписания данных контрактов. По оценкам экспертов эта сделка может принести американским компаниям десятки миллиардов долларов.

"Причина, по которой они требуют право самостоятельно обогащать уран, заключается в том, что в соответствии с сомнительным ядерным соглашением это право получил Иран. Лучший способ предотвратить ядерную гонку Ближнего Востока – либо полностью исправить иранскую сделку, либо полностью ее разорвать. Это единственный способ предотвратить неизбежное распространение ядерных технологий и ядерного оружия на Ближнем Востоке", - по словам источника канала, заявил Биньямин Нетаниягу.

Трамп не дал Нетаниягу никакого конкретного ответа, но они сошлись на том, что Иерусалим и Вашингтон продолжат обсуждение этого вопроса.

В канцелярии израильского премьера заявили, что не комментируют переговоров, которые проходят за закрытыми дверями, и напомнили, что глава правительства неоднократно предупреждал об опасностях иранской ядерной сделки.

В Белом доме также отказались комментировать данную информацию.
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