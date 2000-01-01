МИД Германии возглавил друг Айелет Шакед

Министр юстиции Израиля Айелет Шакед ("Еврейский дом") приветствовала назначение новым министром иностранных дел страны социал-демократа Хайко Мааса, который ранее был ее коллегой, возглавляя Минюстр ФРГ.
"Я приветствую назначение на пост министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который приходится другом Государству Израиль и мне лично. Я не сомневаюсь, что на своей новой должности министр Маас внесет свой вклад в укрепление уникальных отношений между Израилем и Германией, как он это делал в качестве министра юстиции", - заявила 9 марта Шакед.
"Твит" аналогичного содержание министр разместила и в своем микроблоге.
Стоит отметить, что состав будущего правительства Германии стал известен сегодняшним утром. Так, место Мааса в Минюсте займет экс-глава министерства по делам семьи Катарина Барляй. В свою очередь, в новый состав правительства экс-глава МИДа Зигмар Габриэль не войдет.
Стоит напомнить, что последний неоднократно оказывался в эпицентре скандалов из-за своих заявлений в адрес Израиля, что привело к ухудшению двусторонних отношений, поэтому перед преемником Зигмара Габриэля стоит задача исправить последствия его работы.