09.03 20:52 MIGnews.com

Коби Оз вступил в партию Орли Леви-Абукакис

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Известный израильский музыкант, композитор и певец Коби Оз объявил о вступлении в новую партию, организованную независимым депутатом Орли Леви-Абукакис, в 2016 году отсоединившейся от "Наш дом – Израиль".В эфире своего радиошоу Оз сообщил, что не намерен баллотироваться в Кнессет, но в качестве сооснователя присоединяется к новой партии."Орли связана с болью людей, а не с испорченными миллиардерами. Она должна быть важной частью руководства", - заявил артист.Леви-Абукасис он описывает как "трудолюбивого и скромного парламентария с чистыми руками"."Естественно, я захотел быть одним из основателей партии", - добавил он.Известный своим ярким стилем Коби Оз был лидером просуществовавшей почти 20 лет сдеротской поп-рок-группы Teapacks. Выпущенные ею 8 альбомов были проданы общим числом в 300 тысяч копий. Teapacks считается одной из групп, оказавших наибольшее влияние на израильскую музыку.