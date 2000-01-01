10.03 03:19 MIGnews.com

Итальянской молодежи пришелся по душе евроскептицизм

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Большая часть молодых итальянцев отдали свои голоса за партии, которые стоят на позициях евроскептицизма, об этом свидетельствуют результаты недавнего социального опроса, который провела соцслужба YouTrend.Так, 65% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет поддержали партии, которые резко критикуют политику открытых границ и единой валюты (Движение Five Star и Анти-Евро Лига – ред.), написала на своей странице в Twitter журналистка итальянской газеты Il Giornale Алессандра Боцци.Так, движение Five Star получило поддержку 39% молодых людей, за Анти-Евро Лигу 21%, 4% проголосовали за Casa Pound, а 1% выбрали Националистических братьев Италии.Сообщается, что в соцопрос брали участие респонденты моложе 24 лет. "Для сравнения, за BREXIT голосовали всего 24% британской молодежи", - отметила Боцци.