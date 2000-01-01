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Итальянской молодежи пришелся по душе евроскептицизм 10.03 03:19   MIGnews.com

Итальянской молодежи пришелся по душе евроскептицизм

Большая часть молодых итальянцев отдали свои голоса за партии, которые стоят на позициях евроскептицизма, об этом свидетельствуют результаты недавнего социального опроса, который провела соцслужба YouTrend.

Так, 65% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет поддержали партии, которые резко критикуют политику открытых границ и единой валюты (Движение Five Star и Анти-Евро Лига – ред.), написала на своей странице в Twitter журналистка итальянской газеты Il Giornale Алессандра Боцци.

Итальянской молодежи пришелся по душе евроскептицизм

Так, движение Five Star получило поддержку 39% молодых людей, за Анти-Евро Лигу 21%, 4% проголосовали за Casa Pound, а 1% выбрали Националистических братьев Италии.

Сообщается, что в соцопрос брали участие респонденты моложе 24 лет. "Для сравнения, за BREXIT голосовали всего 24% британской молодежи", - отметила Боцци.
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