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Польша подтвердила кризис с США из-за `закона о Холокосте` | Фото: U.S. Department of State/Flickr09.03 20:15   MIGnews.com

Польша подтвердила кризис с США из-за "закона о Холокосте"

Польское министерство иностранных дел признает наличие внутреннего документа, подтверждающего напряженность в отношениях с Соединенными Штатами Америки, однако отрицает, что Вашингтон ввел какие-либо санкции, как писали недавно местные СМИ.

Напомним, что несколькими днями ранее польский новостной портал Onet сообщил, что МИД страны предупредили о том, что из-за принятия польским Сеймом "закона о Холокосте" ни президент Анджей Дуда, ни премьер-министр Матеуш Моравецкий не получат аудиенции у президента Дональда Трампа либо любого другого члена американской администрации.

Министр иностранных дел Яцек Чапутович в значительной степени подтвердил эту информацию, прокомментировав директиву из Вашингтона как "было бы хорошо, если бы встречи на самом высоком уровне могли проходить в атмосфере, когда эти проблемы будут решены".

Глава МИДа подчеркнул, что ни о каких санкциях не упоминается, а уж тем более не говорится о замораживании дипотношении между двумя государствами.

"В нем нет ничего, что могло бы вызвать проблемы", - прокомментировал Чапутович письмо, заверив, что прокуратура уже занялась утечкой этого документа в СМИ.

"У Соединенных Штатов имеются опасения, которые, как я надеюсь, будут улажены Конституционным трибуналом", - добавил министр.

На данный момент трибунал изучает версию "закона о Холокосте", принятого Сеймом и подписанного президентом Анджеем Дудой.

Стоит отметить, что на фоне этого скандала, по данным Onet, Вашингтон также пригрозил Варшаве приостановкой финансирования совместных американо-польских военных проектов.
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