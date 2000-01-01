Польша подтвердила кризис с США из-за "закона о Холокосте"
Польское министерство иностранных дел признает наличие внутреннего документа, подтверждающего напряженность в отношениях с Соединенными Штатами Америки, однако отрицает, что Вашингтон ввел какие-либо санкции, как писали недавно местные СМИ.
Напомним, что несколькими днями ранее польский новостной портал Onet сообщил, что МИД страны предупредили о том, что из-за принятия польским Сеймом "закона о Холокосте" ни президент Анджей Дуда, ни премьер-министр Матеуш Моравецкий не получат аудиенции у президента Дональда Трампа либо любого другого члена американской администрации.
Министр иностранных дел Яцек Чапутович в значительной степени подтвердил эту информацию, прокомментировав директиву из Вашингтона как "было бы хорошо, если бы встречи на самом высоком уровне могли проходить в атмосфере, когда эти проблемы будут решены".
Глава МИДа подчеркнул, что ни о каких санкциях не упоминается, а уж тем более не говорится о замораживании дипотношении между двумя государствами.
"В нем нет ничего, что могло бы вызвать проблемы", - прокомментировал Чапутович письмо, заверив, что прокуратура уже занялась утечкой этого документа в СМИ.
"У Соединенных Штатов имеются опасения, которые, как я надеюсь, будут улажены Конституционным трибуналом", - добавил министр.
На данный момент трибунал изучает версию "закона о Холокосте", принятого Сеймом и подписанного президентом Анджеем Дудой.
Стоит отметить, что на фоне этого скандала, по данным Onet, Вашингтон также пригрозил Варшаве приостановкой финансирования совместных американо-польских военных проектов.