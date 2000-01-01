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`Биби ни с кем не советуется, он больше никому не верит` | Фото: AFP09.03 18:57   MIGnews.com

"Биби ни с кем не советуется, он больше никому не верит"

В свете медийных перепалок премьер-министра Биньямина Нетаниягу с полицией в последнее время (и в особенности после того, как его экс-советник Нир Хефец стал госсвидетелем) некоторые члены "Ликуда" потеряли охоту публично защищать главу правительства.

"Биби перестал с нами общаться и теперь ни к кому не обращается за советом. Мы также не в восторге от его подхода к общению со средствами массовой информации, особенно в свете его атак на правоохранительные органы, и в частности на полицию. Его не удовлетворяет, даже если во время интервью вы защищаете его не слишком активно", - заявил порталу Ynet чиновник на условиях анонимности.

Другой собеседник издания говорит о резком падении доверия премьера к своему окружению.

"Нетаниягу никому не доверяет и никому не верит", - утверждает он, отмечая, что премьер-министр себя практически полностью изолировал.

"У него практически не осталось близких партнеров в партии, кроме, быть может, министра туризма Ярива Левина. Вот почему депутаты и министры боятся что-либо говорить, комментировать или высказывать какую-либо критику в отношении расследований. Любое заявление такого рода сразу же воспринимается им как подрывная деятельность, предательство или какой-то заговор, чтобы его свергнуть", - сказал другой анонимный "ликудник".
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