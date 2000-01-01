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Горбачев напомнил президентам о целях 09.03 16:22   MIGnews.com

Горбачев напомнил президентам о целях

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев уверен, что необходимо созвать чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН или же заседание СБ ООН на уровне лидеров государств. На встрече участники смогут обсудить гонку ядерных вооружений. Свое предложение Горбачев изложил и пояснил в статье для Time.

Горбачев уверен, что люди действительно ждут такой инициативы, но не стоит возлагать все надежды исключительно на президентов, уточнив, что два человека Владимир Путин и Дональд Трамп по сей день не разобрали многолетние завалы. В силу этого и нужен диалог на всех уровнях, также нужно мобилизовать все усилия, задействовать американских и российских экспертов.

Упомянул он в статье и "Часы судного дня". Так, издающийся в Чикаго "Бюллетень ученых-атомщиков", который с 1947 года оценивает опасность ядерной войны, не так давно перевел символические "Часы судного дня" на полминуты ближе к полуночи, то есть к ядерной катастрофе. Горбачев напомнил, что последний раз уровень такой угрозы был отмечен в 1953 году, пишет DW.

Политик уверен, что главная ответственность за выход из тупика лежит на лидерах США и РФ. Более того, стоит напомнить лидерам всех ядерных государств об их обязательствах по нераспространению этого оружия.
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