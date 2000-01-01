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Лейбористов наказали за антисемитскую Facebook-группу | Фото: Chatham House/Flickr09.03 16:03   MIGnews.com

Лейбористов наказали за антисемитскую Facebook-группу

Руководство Лейбористской партии Великобритании приостановило членство нескольких членов политсилы, которые были членами Facebook-сообщества Palestine Live, в котором публиковались антисемитские сообщения.

В партии создана спецкомиссия, которая рассматривает данный инцидент и меры пресечения, которые будут применены в дальнейшем. Одним из членов комиссии является председатель партии Джереми Корбин, которого и самого неоднократно обвиняли в юдофобии.

В сообщениях на странице Palestine Live публиковались отсылки к отрицанию Холокоста, причастности Израиля к терактам 11 сентября 2001 года в США и 7 июля в Лондонском метро, к тренировке боевиков "Исламского государства" и менее "экзотические" версии – о теории заговора с участием клана Ротшильдов.

Любопытно, что Корбин и сам прежде был членом этого сообщества и даже сам участвовал в обсуждениях, однако в 2015 году его покинул – примерно в период победы на праймериз лейбористов.

"Если в нем публикуются антисемитские сообщения, это отвратительно ... Если кто-нибудь из ее участников, причастен к Лейбористской партии, к ним будут предприняты дисциплинарные меры ... Я никогда не копался в "постах" этой группы. Я никогда не читал все ее сообщения. Я из нее удалился. Очевидно, что любой антисемитский комментарий неверен. Антисемитизм является ошибкой в любой возможной форме", - сказал он агентству Press Association, отметив при этом, что сам юдофобских сообщений в группе не наблюдал.
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