09.03 12:18 MIGnews.com

Либерман: мы не сдадимся из-за шантажа харедим

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что его партия не пойдет на поводу у харедим и их шантажа касательно законопроекта об обязательном призыве ортодоксов в ЦАХАЛ.Сегодня утром глава ведомства резко раскритиковал представителей коалиции, которые как он заявил, пытаются "подстроиться под шантаж харедим". Либерман подчеркнул, что его фракция не станет "прогибаться" под натиском религиозных партий.На своей странице в Twitter он написал:"Любой, кто хочет сдаться шантажисту, – тот уступит. [Поэтому] партия "Наш дом Израиль" поддержит только тот законопроект, который будет сформулирован оборонным ведомством и ЦАХАЛом. Нет никакого компромисса в отношении безопасности"."Это не компромисс, а капитуляция перед шантажом", - добавил Либерман.