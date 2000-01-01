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Фото из Facebook 09.03 11:19   MIGnews.com

СМИ узнали, кто может быть новым главой МИД Германии

В Германии назначили нового министра иностранных дел. Им стал глава Министерства юстиций Гайко Масс. Об этом сообщили Spiegel и Focus Online.

При этом, несмотря на предоставленную информацию со стороны авторитетных немецких СМИ, в новом правительстве еще не давали подтверждение этих данных. Ожидается, что Социал-демократы представят свой список кандидатов в пятницу, 9 марта.

В тоже время прежний глава МИД Зигмар Габриэль выразил уверенность, что Маас блестяще справится со своими обязанностями, если он действительно должен стать его преемником.

Ранее сообщалось, что в ФРГ впервые за 155-летнию историю СДПГ, главой партии станет женщина.
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