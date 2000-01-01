Беннет не хочет, чтобы Нетаниягу уходил в отставку
Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") который также посетил США, под конец визита дал интервью изданию Politico.
В первую очередь лидер партии "Еврейский дом" заявил, что по его мнению, сейчас не время вынуждать Биньямина Нетаниягу уходить в отставку.
"Я считаю, что неправильно требовать, чтобы премьер-министр ушел в отставку только потому, что против него ведутся расследования. Это было бы антидемократическим шагом, ведь на сегодняшний день его даже не обвинили ни по одному элементу ни одного дела", - цитирует Аруц Шева слова Беннета.
Министр заявил, что поддерживает израильскую полицию и следователей, но при этом в эти расследования вкладывается огромное количество энергии.
"Я не скажу, что идет "охота на ведьм", но вы можете видеть, что масса энергии уходит на поиск госсведетелей – одного за другим", - отметил Беннет.
Он добавил, что количество свидетелей не доказывает вину главы израильского правительства.
Также Беннет раскритиковал утверждения о том, что Нетаниягу не может сосредоточиться на выполнении своих обязанностей из-за расследований против него.