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youtube 09.03 10:57   MIGnews.com

Беннет не хочет, чтобы Нетаниягу уходил в отставку

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") который также посетил США, под конец визита дал интервью изданию Politico.

В первую очередь лидер партии "Еврейский дом" заявил, что по его мнению, сейчас не время вынуждать Биньямина Нетаниягу уходить в отставку.

"Я считаю, что неправильно требовать, чтобы премьер-министр ушел в отставку только потому, что против него ведутся расследования. Это было бы антидемократическим шагом, ведь на сегодняшний день его даже не обвинили ни по одному элементу ни одного дела", - цитирует Аруц Шева слова Беннета.

Министр заявил, что поддерживает израильскую полицию и следователей, но при этом в эти расследования вкладывается огромное количество энергии.

"Я не скажу, что идет "охота на ведьм", но вы можете видеть, что масса энергии уходит на поиск госсведетелей – одного за другим", - отметил Беннет.

Он добавил, что количество свидетелей не доказывает вину главы израильского правительства.

Также Беннет раскритиковал утверждения о том, что Нетаниягу не может сосредоточиться на выполнении своих обязанностей из-за расследований против него.
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