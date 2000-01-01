09.03 10:57 MIGnews.com

Беннет не хочет, чтобы Нетаниягу уходил в отставку

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Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") который также посетил США, под конец визита дал интервью изданию Politico.В первую очередь лидер партии "Еврейский дом" заявил, что по его мнению, сейчас не время вынуждать Биньямина Нетаниягу уходить в отставку."Я считаю, что неправильно требовать, чтобы премьер-министр ушел в отставку только потому, что против него ведутся расследования. Это было бы антидемократическим шагом, ведь на сегодняшний день его даже не обвинили ни по одному элементу ни одного дела", - цитирует Аруц Шева слова Беннета.Министр заявил, что поддерживает израильскую полицию и следователей, но при этом в эти расследования вкладывается огромное количество энергии."Я не скажу, что идет "охота на ведьм", но вы можете видеть, что масса энергии уходит на поиск госсведетелей – одного за другим", - отметил Беннет.Он добавил, что количество свидетелей не доказывает вину главы израильского правительства.Также Беннет раскритиковал утверждения о том, что Нетаниягу не может сосредоточиться на выполнении своих обязанностей из-за расследований против него.