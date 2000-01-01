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flickr/C.E. Kent 09.03 10:30   MIGnews.com

Евреи обвинили Google в антисемитизме

Еврейское сообщество Швеции обвинило американскую корпорацию Google в антисемитизме и недостаточной борьбе с этим явлением. Местные евреи заявили, что среди результатов поиска по запросу "евреи Швеции", второе место занимает список выдающихся представителей еврейского народа, который явно был составлен антисемитами.

Кроме того, на канале "Granskning Sverige" в Youtube появилось видео антисемитского содержания, где используются расистские оскорбления. Несмотря на то, что оригинальный видеоролик был удален после многочисленных жалоб, его продолжают распространять через другие интернет-ресурсы.

Шведские евреи озабочены составленным списком, в котором их называют "убийцами свободы" и "пособниками террористического государства Израиль". Сообщество подчеркнуло, что волнения вызывают не только оскорбительные слова, но и тот факт ,что составление подобных списков очень напоминает практику Третьего рейха.
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