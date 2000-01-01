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flickr 09.03 12:01   MIGnews.com

Гавайи опротестуют новый иммиграционный указ Трампа

Власти американского штата Гавайи направили иск в суд, чтобы добиться отмены нового указа президента США Дональда Трампа, временно запрещающего въезд в страну гражданам шести стран, сообщает The Associated Press.

"Гавайи – особенный штат, поскольку в нем всегда отсутствовала дискриминация: и в истории, и в конституции", – заявил генпрокурор Гавайев Дуг Чин.

Иск был подан в федеральный суд Гонолулу. Ранее власти штата подавали иск и против первой версии указа, но суд отложил его рассмотрение.
Таким образом, Гавайи стали первым американским штатом, пытающимся через суд добиться отмены этого распоряжения Трампа, отмечает AP.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 марта, подписал новую версию иммиграционного указа, в соответствии с которым въезд в США будет временно запрещен жителям шести стран – Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Первая версия указа вышла в январе 2017 года, однако в итоге власти от нее отказались.
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