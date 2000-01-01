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Шелдон Адельсон даст показания против Нетаниягу | Фото: Union20/Википедия09.03 08:55   MIGnews.com

Шелдон Адельсон даст показания против Нетаниягу

Американский миллиардер и филантроп еврейского происхождения Шелдон Адельсон может быть допрошен в связи с коррупционным расследованием в отношении израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Как сообщает израильская пресса, полиция Еврейского государства уже связалась со своими коллегами в США с целью получения показаний Адельсона. Однако, как сообщает радио Галей ЦАХАЛ со ссылкой на пресс-секретаря американского олигарха, состоянием на утро среды, 8 марта, из полиции ему еще не звонили.

Напомним, что помимо люксовой недвижимости по всему миру Шелдону Адельсону принадлежит и израильская газета "Израиль Хайом", которая фигурировала в одном из расследований против Нетаниягу – "деле 2000".

Его подозревают в сговоре с издателем "Едиот Ахронот" Арнононом Мозесом. Полиция полагает, что между Мозесом и Нетаниягу состоялась серия встреч, в ходе которых обсуждалась сделка, в рамках которой в подконтрольных Мозесу СМИ снижается количество материалов, критикующих премьера, а тот взамен ограничивает влияние "Исраэль Хайом".

Кроме того, его могут допросить и по "делу 1000", в котором расследуется получение семейством Нетаниягу дорогостоящих подарков от бизнесменов.
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