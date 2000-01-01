09.03 07:42 MIGnews.com

Интеграция женщин в боевые части не дает ЦАХАЛу побеждать

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Группа офицеров резерва ЦАХАЛа направила письмо начальнику Генштаба ЦАХАЛа генералу Гади Айзенкоту. Офицеры утверждают, что интеграция женщин в боевые подразделения снижает операционные возможности ЦАХАЛа. Письмо опубликовано после скандального выступления раввина Игаля Левинштейна, главы курсов подготовки к ЦАХАЛу религиозной молодежи, в котором он также осудил подобную практику.В письме говорится: “Мы заметили, что в последние годы ЦАХАЛ решил продвигать женщин на роли в боевых частях - несмотря на то, что мы видели данные самой армии , которые свидетельствуют говорят против подобной инициативы. По данным военных, значительно увеличилось количество сексуальных атак и приставаний, резко выросла продажа оральных контрацептивов, что демонстрирует ущерб, причиненный оперативной сплоченности”.В письме говорится: “Мы призываем остановить эту гонку по интеграции девушек в боевые части, и предотвратить нанесение ущерба и самим девушкам, и солдатам”.Авторы письма подчеркивают, что интеграция женщин наносит вред возможностям оперативного развертывания ЦАХАЛа и пишут: “Конечный итог таков - женщины мешают победить, и потому их место не в ЦАХАЛе. Тот факт, что ЦАХАЛ Знает о резком росте продаж таблеток по предотвращению беременности демонстрирует, что реальность пребывания мужчин и женщин вместе создает сексуальное напряжение, проблемы, но армия занята чем-то другим и предпочитает закрывать на это глаза”.Несмотря на заявления Левинштейа и письмо офицеров, Генштаб пояснил, что не намерен осуществлять никаких изменений текущей политики, и интеграция девушек в боевые подразделения будет продолжена.