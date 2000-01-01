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Китайский план урегулирования в Корее отвергнут 09.03 06:49   MIGnews.com

Китайский план урегулирования в Корее отвергнут

Соединенные Штаты отвергли предложения Китая по снижению напряженности на Корейском полуострове.

Китайцы предложили прекращение КНДР испытаний баллистических ракет, в обмен на отмену американской военной активности в регионе.

Госдепартамент США назвал предложение “нежизнеспособной сделкой”.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ситуация на Корейском полуострове “подобна двум набирающим скорость поездам, несущимся навстречу друг другу. Вопрос в том, действительно обе стороны готовы к лобовому столкновению?”

В настоящее время американцы и армия Южной Кореи проводят ежегодные масштабные учения. Американцы также развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD.

Пресс-представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил: “То, что делаем мы в рамках обороны и сотрудничества с Южной Кореей ни в каком виде невозможно сравнить с абсолютным презрением к международному закону, которое демонстрирует Северная Корея. Мы должны честно признать, что все наши усилия убедить Северную Корею в необходимости начать осмысленный диалог провалились. Нам необходимо найти новые пути убедить их, вынудить, показать им, что это - в их собственных интересах”.

Совет Безопасности ООН провел чрезвычайное заседание вечером в среду, 8 марта. СБ обвинил Северную Корею в “нарастающе дестабилизирующем поведении”, которое может породить гонку вооружений в регионе.

Посол США в ООН Никки Хэйли заявила, что относительно Северной Кореи “все варианты возможны, мы не можем ничего исключить”. Она подчеркнула, что “мы не имеем дело с рациональной личностью”, когда речь идет о лидере КНДР.
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