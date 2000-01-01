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Потепление в отношениях между Египтом и ХАМАСом | Фото: Thinkstock09.03 21:52   MIGnews.com

Потепление в отношениях между Египтом и ХАМАСом

Хотя потепление в отношениях между ХАМАСом и Египтом приводит к ощущению облегчения, которое жители Газы не испытывали в течение многих лет, это также вызывает обеспокоенность как в Иерусалиме, так и в Рамаллахе.

В частности, впервые за десятилетие Египет согласился направить в Газу бетононасосы. По словам чиновника из анклава, управляемого ХАМАСом, во вторник были ввезены два насоса через КПП Рафах, которые, по их словам, предназначались для частных компаний, а не для ХАМАСа.

Израиль запретил въезд таких насосов в полосу с тех пор, как началась блокада сектора Газа, опасаясь, что ХАМАС может использовать их для вооружения своих бункеров или для своей "туннельной промышленности".

Оттаивание холодных отношений между Египтом и ХАМАСом привело к первому визиту в Каир во время режима Аль-Сиси, который провел в январе заместитель главы ХАМАСа Исмаил Хания, в ходе которого он встретился с представителями египетской разведки. Хания сопровождался множеством должностных лиц ХАМАСа, в том числе из его военного крыла.

Ослабление напряженности произошло после того, как египетский режим пришел к выводу, что ХАМАС не нужно сдерживать, чтобы одержать победу в продолжающейся битве против ISIS на Синае.

В последние годы ХАМАС поддерживал отделение ISIS на севере Синайского полуострова, предоставляя им материально-техническую и военную поддержку, заставляя Египет бросать кость правителям сектора Газа в попытках убедить их разорвать отношения с ISIS.

За последние несколько недель, когда отношения стали проявлять более сердечную сторону, КПП Рафах часто был открыт не только для транзита людей, но также и товаров, в том числе строительных материалов и цемента, с одобрения египетских властей.

Следовательно, израильские оборонные чиновники все больше беспокоятся о новом развитии отношений между ХАМАСом и Египтом, опасаясь, что Египет ослабит свою военную кампанию против контрабанды через туннели в Рафахе, который служил главным каналом, через который ХАМАС получил свой арсенал оружия, прежде чем Египет затопил их .

В то же время между Рамаллахом и Каиром нарастает напряженность как в контексте потепления отношений Египта с ХАМАСом, так и в свете поддержки Египта соперника Мухаммуда Аббаса, Мохаммеда Дахлана, который был уволен из рядов ФАТХ и пытается бросить вызов правлению в Рамалле в качестве альтернативного лидера.
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