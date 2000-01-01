09.03 21:21 MIGnews.com

Тали Плоскова: Пересмотреть критерии повышения квартирных

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Депутат Кнессета Тали Плоскова ("Кулану") обратилась к генеральному директору министерства алии и абсорбции с требованием пересмотреть критерии повышения пособий на съем жилья, на основании которых из числа получателей были исключены супружеские пары пенсионного возраста, снимающие квартиры на свободном рынке.В воскресенье, 5-го марта, на счета пожилых репатриантов поступило повышенное пособие на съем жилья. Доплату в размере 117 и 150 шекелей получили пенсионеры-одиночки и супружеские пары, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети. В общей сложности повышение получили 28.461 человек, включая проживающих в социальном жилье в рамках проекта «Микбац диюр», а также тех, кто находится на программе долгосрочной аренды. Вместе с этим, супружеским пожилым парам, снимающим жилье на свободном рынке и крайне нуждающимся в средствах, в рамках данной программы помощь на съем не увеличена.По словам Тали Плосковой, такое решение просто абсурдно, потому что пенсионеров, воспитывающих несовершеннолетних детей, в Израиле всего 149 семей, тогда как пожилых пар, самостоятельно арендующих жилье на свободном рынке, несколько тысяч. На запрос депутата в министерство строительства был получен ответ, что решение о распределении средств было принято министерством алии и абсорбции."Я считаю возмутительным, что большинство пожилых репатриантов, вынужденных снимать жилье на свободном рынке, оказалась "за бортом" повышения пособий на съем жилья, - подчеркнула Плоскова. - Узнав об этой несправедливости, я немедленно обратилась в министерство абсорбции с требованием пересмотреть критерии на распределение этих средств. Не может быть, чтобы подняли помощь тем, кто проживает в социальном жилье, и не подняли тем, кто вынужден снимать квартиру на свободном рынке.”