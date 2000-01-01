09.03 20:55 MIGnews.com

Швейцария отказалась блокировать выступление Чавушоглу

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Швейцария отказалась в четверг, 9 марта, заблокировать выступление министра иностранных дел Турции в Цюрихе в эти выходные, как сообщает министерство иностранных дел Швейцарии. Такое решение последовало после того, как было сделано заключение, что не предвидится чрезвычайного уровня угрозы, который мог бы оправдать ограничение свободы слова.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу должен выступить в воскресенье, 12 марта, хотя отель в Цюрихе, где он планировал появиться, отменил мероприятие на своей территории."Швейцарские федеральные органы власти, ответственные за вопросы безопасности, считают, что запланированный в воскресенье визит министра иностранных дел Турции в Цюрих в настоящее время не представляет собой повышенную угрозу для внутренней безопасности. Следовательно, нет причин запрещать визит", - говорится в заявлении министерства.Цюрихские чиновники, которые просили о запрете, заявили, что они разочарованы, но сделают все возможное, чтобы сохранить порядок, учитывая массовые контр-демонстрации, которые они ожидали.