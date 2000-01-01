Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












09.03 20:55   MIGnews.com

Швейцария отказалась блокировать выступление Чавушоглу

Швейцария отказалась в четверг, 9 марта, заблокировать выступление министра иностранных дел Турции в Цюрихе в эти выходные, как сообщает министерство иностранных дел Швейцарии. Такое решение последовало после того, как было сделано заключение, что не предвидится чрезвычайного уровня угрозы, который мог бы оправдать ограничение свободы слова.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу должен выступить в воскресенье, 12 марта, хотя отель в Цюрихе, где он планировал появиться, отменил мероприятие на своей территории.

"Швейцарские федеральные органы власти, ответственные за вопросы безопасности, считают, что запланированный в воскресенье визит министра иностранных дел Турции в Цюрих в настоящее время не представляет собой повышенную угрозу для внутренней безопасности. Следовательно, нет причин запрещать визит", - говорится в заявлении министерства.

Цюрихские чиновники, которые просили о запрете, заявили, что они разочарованы, но сделают все возможное, чтобы сохранить порядок, учитывая массовые контр-демонстрации, которые они ожидали.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:44
Арабка выдавала себя за врача больницы Рамбам
20:20
МИД Великобритании: "Два государства или апартеид"
18:57
Иран провел пробные испытания морской ракеты
18:46
Тель-Авив: ювелир отбился от банды грабителей
18:30
Китай и РФ построят первую в мире гражданскую подлодку
18:17
Турция признала глубокие расхождения с Германией
17:49
Израиль: водитель автобуса всю жизнь ездил без прав
17:23
Спецпредставитель Трампа посетит Израиль на следующей неделе
16:58
ЦАХАЛ вернет тело подозреваемого в планировании теракта
16:17
Школьник откопал самолет с останками нацистского пилота
15:51
Подземную стену вокруг Газы построят иностранные рабочие
15:16
В Иерусалиме начали лечить аутизм марихуаной
14:50
Пентагон перекинул в Сирию морскую пехоту
14:16
Саре Нетаниягу запретили обжаловать приговор по Мени Нафтали
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus