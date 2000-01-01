09.03 20:20 MIGnews.com

МИД Великобритании: "Два государства или апартеид"

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предупредил, что альтернативой урегулированию в рамках решения о двух государствах в израильско-палестинском конфликте является "система апартеида".Джонсон провел 24-часовой визит в Израиле, где он подтвердил британскую поддержку Израиля, но подверг критике строительство еврейских поселений на территории Иудее и Самарии."Мы говорим о том, что у вас должно быть решение с двумя государствами, или же система апартеида", - сказал Джонсон в интервью, опубликованном в The Jerusalem Post.В среду, 8 марта, в Рамалле Джонсон подчеркнул, что политика его правительства "абсолютно не изменилась", и Британия остается приверженной решению о двух государствах."Израиль имеет в первую очередь абсолютное право жить в безопасности, и народ Израиля должен быть в безопасности от терроризма", - сказал Джонсон.Но позже он добавил: "Конечно, мы должны также попытаться устранить препятствия на пути к миру и прогрессу, такие как поселения".