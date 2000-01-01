09.03 19:47 MIGnews.com

Нетаниягу-Путин: "Не дать Ирану воспользовался хаосом!"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Москву в четверг, 9 марта, чтобы добиться от президента России Владимира Путина уверенности в том, что присутствие его страны в Сирии поможет Израилю блокировать попытки Ирана воспользовался хаосом, чтобы навсегда остаться на северной границе Израиля.До сих пор израильское правительство довольно спокойно относилось к событиям 6-ти летнего конфликта, разразившегося в соседней Сирии, действуя в военном отношении только тогда, когда оно чувствовало угрозу безопасности Израиля. Но сейчас, когда президент Сирии Башар аль-Асад получает поддержку от стратегического альянса между Россией и Ираном, растущее влияние Тегерана в регионе вызывает тревогу в Израиле.В начале своей встречи с Путиным Нетаниягу отметил значительный прогресс, достигнутый Россией и другими игроками в регионе в борьбе против боевиков "Исламского Государства", также известного как ISIS, и "Аль-Каиды". Он добавил, однако, что "победа над терроризмом ISIS не может привести к росту терроризма со стороны Ирана и его посредников. Мы не будем обменивать терроризм на терроризм".Хотя Россия недовольна некоторыми стратегическими целями Ирана в послевоенной Сирии, неясно, как далеко продвинется Путин в поддержке израильских действий, чтобы помешать Ирану создать сферу влияния от Тегерана до Ливана через Сирию и Ирак."Сирия сейчас находится на перепутье прямо сейчас. Прекращение огня, похоже, удерживается, и Асаду удалось восстановить контроль над частями своей страны. Израиль обеспокоен тем, что Иран и его посредники получат постоянную поддержку в Сирии", - сказал высокопоставленный израильский министр Цачи Ханегби, близкий союзник Нетаниягу.С тех пор как Россия вступила на сирийскую территорию два года назад, Израиль неоднократно подчеркивал Путину свои позиции в отношении Ирана и поддерживаемых им группировок, участвующих в боевых действиях в Сирии. За последние полтора года Нетаниягу посетил Москву четыре раза, и обе стороны заключили соглашения о сотрудничестве, направленные на предотвращение конфронтации между их боевыми самолетами в воздушном пространстве Сирии.Однако с быстрыми изменениями на местах, Ханегби отметил, что Израиль считает, что настало время сосредоточиться на будущем.В своих официальных заявлениях Москва не желала делать прогнозы о том, что произойдет после наращивания военного потенциала Ирана после окончания боевых действий в Сирии.Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в интервью газете "Аль-Хайят" в воскресенье заявил, что любое решение об отзыве иранских войск будет зависеть от лидеров Сирии."Законные власти, которые будут избраны на законных основаниях в Сирии, будут иметь право требовать вывода войск всех иностранных держав из страны", - сказал Богданов.Эта официальная позиция отражает реальность, что у Путина нет ни возможности, ни намерения исключить Иран из урегулирования в Сирии, не тогда, когда роль Ирана в поддержке Асада намного превышает роль России, сказал Владимир Фролов, аналитик по внешней политике из Москвы.В ходе войны в Сирии Иран предоставил миллиарды долларов, чтобы укрепить режим Асада и внес большой вклад в трудовые ресурсы, которые способствовали укреплению потенциала сирийской армии в форме шиитских ополченцев, набранных в регионе и в других местах.В ходе этого процесса Иран значительно расширил свой охват по всей Сирии, придав ему новую стратегическую глубину в любом будущем конфликте с Израилем. Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в настоящее время присутствуют на линии прекращения огня 1967 года с Израилем на Голанских высотах, впервые разместив свои войска прямо напротив израильских войск.В среду ирано-союзнические шиитские ополченцы из иракской группировки "Хизбалла аль-Нуджаба" объявили о создании нового подразделения - Османской бригады освобождения Голан, призванной освободить оставшуюся часть Голанских высот, находящихся под контролем Израиля с 1967 года."Если сирийское правительство потребует, мы готовы предпринять действия по освобождению Голан", - цитирует пресс-секретаря иранское агентство Tasnim.Считается, что Иран также развернул в Сирии ракеты, способные проникать глубоко на израильскую территорию.Путин, который поддержал Асада, что стало краеугольным камнем его политики, вероятно, не захочет поддержать израильское вторжение."Учитывая все это, трудно понять, что Путин мог обещать Нетаниягу. Он мог бы, и, вероятно, будет, обещать много, но не в состоянии этого исполнить", - сказал Фролов.