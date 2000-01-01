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flickr 09.03 18:17   MIGnews.com

Турция признала глубокие расхождения с Германией

Пресс-секретарь президента Турции Тайипа Эрдогана в четверг, 9 марта, повторил замечания канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что обе страны разделяют глубокие разногласия.

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, пресс-секретарь президента, Ибрагим Калин, сказал, что разногласия между Турцией и Германией включают борьбу с терроризмом, добавив, что курдские боевики свободно бродят в Германии.

Между двумя союзниками по НАТО после того, как был арестован немецко-турецкий журналист в Турции. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Германию в том, что она возвращается к нацизму после того, как Берлин отменил турецкие политические митинги в стране.

На прошлой неделе Берлин блокировал 2 турецких митинга, направленных на содействие положительному исходу голосования в следующем месяце. Германия утверждает, что митинги были отменены местными чиновниками из-за соображений безопасности.

Немецкое правительство опровергло сравнение президента Турции Тайипа Эрдогана текущей политики Германии с эпохой нацизма, призывая обе стороны оставаться "спокойными и уравновешенными", и не упускать из виду тесные связи, которые связывают двух союзников по НАТО.
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