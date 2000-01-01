09.03 17:23 MIGnews.com

Спецпредставитель Трампа посетит Израиль на следующей неделе

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Джейсон Гринблатт, специальный представитель президента США Дональда Трампа на международных переговорах, намерен посетить Израиль на предстоящей неделе.Посещение Гринблатта будет сосредоточено на политике поселений на территории Иудеи и Самарии, как сообщает 2-го канал.Целью визита Гринблатта является определение позиции администрации Трампа в отношении поселений, включая то, что США будут принимать в отношении того, где и сколько может построить Израиль. Одной из основных тем обсуждения будет новое поселение, которое премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал бывшим жителям заставы Амона, которые были выселены из своих домов в прошлом месяце, говорится в сообщении.Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман недавно попытались ограничить обсуждение политики о поселениях, при понимании, что этот вопрос может вызвать напряженность в отношениях с Вашингтоном.Месяц назад Нетаниягу пообещал жителям Амоны, что он построит их первый новый поселок на территории Иудеи и Самарии через 25 лет и пообещал, что строительство начнется не позднее конца марта.Однако в конце прошлого месяца, после встречи с Трампом, во время которой президент попросил его "отложить" строительство поселений, Нетаниягу, как сообщается, сообщил членам своего Кабинета безопасности, что правительству, возможно, придется отказаться от его обещания.Во вторник представитель действующего государственного департамента Марк Тонер упомянул комментарий Трампа, заявив, что Вашингтон "обсуждал с Израилем, как именно это будет выглядеть". По его словам, "этот вопрос находится на рассмотрении".Либерман в настоящее время находится в США на переговорах с представителями администрации Трампа.