09.03 16:35 MIGnews.com

ООН: США недостаточно преуспевают в борьбе с антисемитизмом

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Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что президент США Дональд Трамп должен сделать больше для борьбы с антисемитизмом и расизмом в США."Для решения проблемы недавнего усиления дискриминации, антисемитизма и насилия в отношении этнических и религиозных меньшинств в США требуется более последовательное руководство", - заявил он на заседании Совета по правам человека в Женеве.Комментарии Зейда были сделаны на следующий день после того, как ряд еврейских общинных центров и еврейских учреждений получили угрозы в 6 подобном инциденте с начала года.За прошедший месяц осквернили по меньшей мере три еврейских кладбища в США, а вандалы опрокинули сотни надгробных камней.В то время как Белый дом осудил антисемитизм, еврейские лидеры призвали к действию, чтобы поддержать слова.В дополнение к осуждению отсутствия движения против недавней вспышки антисемитских и расистских инцидентов, Зейд также выделил политику Трампа в отношении иммиграции, заявив, что она может нарушать международное право."Ускоренные депортации могут быть равносильны коллективной высылке и высылке в нарушение международного права, если они будут предприняты без надлежащих процессуальных гарантий, включая индивидуальную оценку", - сказал он."Вилификация целых групп, таких как мексиканцы и мусульмане, а также ложные утверждения о том, что мигранты совершают больше преступлений, чем граждане США, наносят вред", - добавил он.Зейд сказал, что он обеспокоен пересмотренным распоряжением, опубликованным в понедельник, запрещающим въезд в США гражданам из 6 стран с мусульманским большинством, а также добавил, что его "смутили" попытки президента США запугать журналистов и судей".Он также критиковал политику Израиля в отношении палестинцев, осуждая строительство поселений и обвиняя Израиль в использовании непропорциональной силы против ракетных обстрелов.Зейд критиковал США после того, как в прошлом месяце издание Politico сообщило, что США рассматривают возможность сокращения своих связей с Советом по правам человека в знак протеста против действий этого органа в целом и, в частности, его действий против Израиля."Ряд запросов поступает из офиса госсекретаря, который предполагает, что госсекретарь Рекс Тиллерсон ставит под сомнение ценность США, принадлежащих к Совету по правам человека", - сказал бывший чиновник.Ссылаясь на два хорошо связанных источника, в докладе говорится, что одной из главных причин, по которой США могли выбрать вариант выхода из ООН, было обращение с Еврейским государством, которое посол США в ООН Никки Хейли назвала несправедливым.После своей первой встречи в Совете Безопасности ООН в феврале Хейли критиковала Совет по правам человека за "захватывающие двойные стандарты" и "безоговорочно предвзятые резолюции" против Израиля.В своем выступлении в начале этого месяца перед сессией Совета по правам человека в Женеве посол США Эрин Барклай призвала Совет отказаться от своей "одержимости Израилем", которую она назвала "последовательной, несправедливой и несбалансированной".