10.03 06:33 MIGnews.com
В Шотландии планируют провести референдум о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен обдумывает проведение нового референдума о независимости королевства, пишет Политика Сегодня
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Как рассказала министр в интервью BBC, на следующей неделе она представит законопроект, позволяющий начать готовиться к референдуму.
По ее словам, референдум может пройти осенью 2018 года, но это напрямую зависит от итогов переговоров с властями Великобритании.
Новый референдум должен состояться в то время, когда окончательные условия Brexit станут известны, но с юридической точки зрения Британия будет оставаться частью Евросоюза.
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