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В Шотландии планируют провести референдум о независимости | Фото: Thinkstock10.03 06:33   MIGnews.com

В Шотландии планируют провести референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен обдумывает проведение нового референдума о независимости королевства, пишет Политика Сегодня.

Как рассказала министр в интервью BBC, на следующей неделе она представит законопроект, позволяющий начать готовиться к референдуму.

По ее словам, референдум может пройти осенью 2018 года, но это напрямую зависит от итогов переговоров с властями Великобритании.

Новый референдум должен состояться в то время, когда окончательные условия Brexit станут известны, но с юридической точки зрения Британия будет оставаться частью Евросоюза.
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