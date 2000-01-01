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Подземную стену вокруг Газы построят иностранные рабочие 09.03 15:51   MIGnews.com

Подземную стену вокруг Газы построят иностранные рабочие

10-й канал израильского ТВ сообщает о том, что генеральный директор министерства обороны рассказал главам местных советов в районе Газы о предпринимаемых мерах по защите от террористических тоннелей.

Принято решение об ускорении сооружения “подземной стены” в районе Газы, и с этой целью будут наняты две тысячи иностранных рабочих.

Предполагается, что сооружение стены займет 1,5-2 года.

на встрече также обсуждалась возможность допуска палестинских рабочих из Газы в Израиль. Министерство обороны поддерживает данную идею.

Также мэрам сообщили о том, что две израильские компании получили разрешение на создание системы обнаружения тоннелей.
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