09.03 15:51 MIGnews.com

Подземную стену вокруг Газы построят иностранные рабочие

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10-й канал израильского ТВ сообщает о том, что генеральный директор министерства обороны рассказал главам местных советов в районе Газы о предпринимаемых мерах по защите от террористических тоннелей.Принято решение об ускорении сооружения “подземной стены” в районе Газы, и с этой целью будут наняты две тысячи иностранных рабочих.Предполагается, что сооружение стены займет 1,5-2 года.на встрече также обсуждалась возможность допуска палестинских рабочих из Газы в Израиль. Министерство обороны поддерживает данную идею.Также мэрам сообщили о том, что две израильские компании получили разрешение на создание системы обнаружения тоннелей.