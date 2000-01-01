09.03 13:37 MIGnews.com

Парламент Швейцарии проголосовал против финансирования BDS

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8 марта большинством голосов нижняя палата швейцарского парламента приняла резолюцию с требованием внести в соответствующие законы поправки с целью пресечения даже косвенного финансирования НГО, которые занимаются распространением расизма, антисемитизма, ненависти или поддержкой антиизраильского движения BDS.Данный призыв поддержали 111 депутатов национального совета Швейцарии. Против проголосовали 78 и 4 воздержались.В неправительственной организации "Монитор" приветствовали такой шаг и призвали членов Кнессета сотрудничать с их европейскими коллегами для решения проблемы финансирования организаций, которые распространяют антимирные, антинормализационные настроения и BDS.Стоит отметить, что швейцарское правительство (также, как и шведское, датское и нидерландское) ежегодно выделяет порядка 1 млн. франков расположенному в Рамалле Секретариату прав человека и международного гуманитарного права. Дальше деньги распределяются между счетами около трех десятков НГО, которые прикладывают максимум усилий для антиизраильских кампаний. Отдельные получатели и вовсе связаны с террористической группировкой Народный фронт освобождения Палестины. Обсуждаться данная проблема начала лишь недавно, так как очень долгое время это скрывалось от общественности.Следующим шагом на пути запрета финансирования антиизраильской деятельности является принятие данной резолюции верхней палатой – советом кантонов. Голосование состоится в мае.