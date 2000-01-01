09.03 12:45 MIGnews.com

Кнессет провалил законопроект об увеличении помощи пожилым

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Вечером 8 марта кнессет минимальным большинством в два голоса провалил законопроект об увеличении пособия пожилым людям до минимального размера в 85% от определенной в Израиле минимальной заработной платы.44 депутата кнессета поддержали этот законопроект, а 46 проголосовали «против». Лишь два депутатских голоса отделили возможность для пожилых людей вздохнуть свободнее и получать большее пособие от государства... Законопроект был предложен депутатом кнессета Ксенией Светловой (Сионистский лагерь).Депутат Светлова: "Мы боролись и приложили огромные усилия, чтобы этот закон прошел. От победы отделило лишь два голоса... Два голоса, которые встали между возможностью для пожилых людей получать большее пособие и вздохнуть немного свободнее. И это при том, что коалиция мобилизовала всех депутатов для того, чтобы провалить законопроект об увеличении пособия по старости. Возможность достойно жить в старости, - почему правительство так борется против этого?! Чем мешал правительству этот законопроект, который должен был облегчить жизнь нашему старшему поколению?! Дать немного хотя бы приподнять голову... Неужели надо автоматически выступать против любого, даже самого важного и полезного для людей закона, если его предлагают депутаты от оппозиции? Быть может, надо думать о пользе людей, а не только о собственных политических играх. Ведь деньги на финансирование этого закона в бюджете есть! Не в отсутствии средств дело.Спросите ведущих экономистов Израиля, и вам подробно объяснят, как при желании правительство могло бы финансировать этот важный законопроект. Профессор экономики Мануэль Трахтенберг обосновал реальность и источники подобного увеличения помощи пожилым людям. Средства в бюджете есть. Миллиарды на нужды ультраортодоксов выделяются исправно и щедро. Сотни миллионов депутатам за «правильное голосование», и на все то, что для правительства важно, - находятся. А вот на стариков денег нет. Думаю, что деньги у этого правительства есть, но вот совести совсем не осталось".