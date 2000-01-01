09.03 12:19 MIGnews.com

Кремль опроверг слух о соглашении с Израилем по "Хизбалле"

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Телеканал Al-Jazeera сообщил о том, что на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина была достигнута договоренность о том, что Израиль располагает “свободой рук” для действий против “Хизбаллы” на территории Сирии.Сообщение опровергнуто российской стороной.Россия не обсуждает с Израилем возможность израильской операции против ливанского движения "Хезболлах" в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил: ""Я не могу как-то комментировать информацию, это никак не соответствует действительности. Это никак не обсуждалось, и об этом и речи не идет".