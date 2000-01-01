Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Кремль опроверг слух о соглашении с Израилем по `Хизбалле` 09.03 12:19   MIGnews.com

Кремль опроверг слух о соглашении с Израилем по "Хизбалле"

Телеканал Al-Jazeera сообщил о том, что на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина была достигнута договоренность о том, что Израиль располагает “свободой рук” для действий против “Хизбаллы” на территории Сирии.

Сообщение опровергнуто российской стороной.

Россия не обсуждает с Израилем возможность израильской операции против ливанского движения "Хезболлах" в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил: ""Я не могу как-то комментировать информацию, это никак не соответствует действительности. Это никак не обсуждалось, и об этом и речи не идет".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:37
Парламент Швейцарии проголосовал против финансирования BDS
13:12
Тель-Авив: известный певец избил жену на улице
13:03
В Калькилии задержан оперативник "Хизбаллы"
12:45
Кнессет провалил законопроект об увеличении помощи пожилым
12:36
ЦАХАЛ арестовал депутата ПА от ХАМАСа
12:36
Golan Telecom продан, покупателя обязали держать низкие цены
12:01
Гавайи опротестуют новый иммиграционный указ Трампа
11:57
Стройка будущего: 3D-принтер напечатал дом за сутки  
11:33
8 марта: Мигрант изнасиловал женщину в южном Тель-Авиве
11:32
Марин Ле Пен отошла на второй план
10:59
Арнон Милчен отказался от показаний против Нетаниягу
10:20
Либерман призывает США прекратить финансирование СПЧ
10:03
Отец надругался над ребенком, мать вводила ему препараты
09:59
При Трампе поток нелегалов из Мексики в США упал на 40%
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus