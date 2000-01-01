09.03 11:32 MIGnews.com

Марин Ле Пен отошла на второй план

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У экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона впервые появились шансы вырваться в лидеры президентской гонки сразу после первого раунда выборов, не говоря уже о победе с большим отрывом во втором.Согласно результатам онлайн-опроса общественного мнения, проведенного компанией Harris Interactive France, его главной соперницей остается лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, которой прежде прочили победу в первом туре.По результатам исследования, за две недели рейтинг Макрона вырос на 5%, что позволит ему в первом туре набрать 26% и опередить на 1% Ле Пен. После громкого скандала с трудоустройством своей супруги Франсуа Фийон безнадежно от них отстает с 20% поддержки.На счет второго прогноз социологов однозначен – шансов у Ле Пен нет. Она проиграет как Макрону (65% против 35%), так и Фийону, если он каким-то образом все же пройдет во второй тур ,(59% против 41%). Если же он не пройдет, 42%его сторонников проголосуют за Эммануэля Макрона, 26% - за Марин Ле Пен, а 23% не пойдут на второй этап голосования.