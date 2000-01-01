Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Марин Ле Пен отошла на второй план | Фото: OFFICIAL LEWEB PHOTOS/Flickr09.03 11:32   MIGnews.com

Марин Ле Пен отошла на второй план

У экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона впервые появились шансы вырваться в лидеры президентской гонки сразу после первого раунда выборов, не говоря уже о победе с большим отрывом во втором.

Согласно результатам онлайн-опроса общественного мнения, проведенного компанией Harris Interactive France, его главной соперницей остается лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, которой прежде прочили победу в первом туре.

По результатам исследования, за две недели рейтинг Макрона вырос на 5%, что позволит ему в первом туре набрать 26% и опередить на 1% Ле Пен. После громкого скандала с трудоустройством своей супруги Франсуа Фийон безнадежно от них отстает с 20% поддержки.

На счет второго прогноз социологов однозначен – шансов у Ле Пен нет. Она проиграет как Макрону (65% против 35%), так и Фийону, если он каким-то образом все же пройдет во второй тур ,(59% против 41%). Если же он не пройдет, 42%его сторонников проголосуют за Эммануэля Макрона, 26% - за Марин Ле Пен, а 23% не пойдут на второй этап голосования.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:01
Гавайи опротестуют новый иммиграционный указ Трампа
11:57
3D-принтер показал, как печатать дом за сутки  
11:33
8 марта: Мигрант изнасиловал женщину в южном Тель-Авиве
10:59
Арнон Милчен отказался от показаний против Нетаниягу
10:20
Либерман призывает США прекратить финансирование СПЧ
10:03
Отец надругался над ребенком, мать вводила ему препараты
09:59
При Трампе поток нелегалов из Мексики в США упал на 40%
09:27
Amazon изъял из продажи книги, отрицающие Холокост
08:55
Шелдон Адельсон даст показания против Нетаниягу
08:46
Американская разведка: аль-Багдади бежал из Мосула
08:33
Правящая партия Испании объявила бойкот бойкоту Израиля
08:18
Эвакуация аэропорта Сде Дов отложена до 2019 года
07:55
ХАМАС признает государство в границах 67 года, но не Израиль
07:42
Интеграция женщин в боевые части не дает ЦАХАЛу побеждать
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus