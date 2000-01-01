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Арнон Милчен отказался от показаний против Нетаниягу 09.03 10:59   MIGnews.com

Арнон Милчен отказался от показаний против Нетаниягу

Израильский миллиардер Арнон Милчен, которого на этой неделе вновь допрашивали на счет подозрений в незаконной передаче израильскому премьер-министру дорогостоящих подарков, внес существенные изменения в свои первоначальные показания.

Как сообщило вечером 8 марта израильское телевидение, голливудский продюсер, которому среди всего прочего вменяют то, что он одаривал Биньямина Нетаниягу сигарами, а его супругу Сару шампанским и драгоценностями, "отозвал значительную часть своих показаний".

Впервые Милчен общался с израильскими правоохранительными органами в сентябре прошлого года, когда он приехал на похороны экс-президента Шимона Переса. Но учитывая то, что он живет преимущественно в США, повторно допросить его полиция долгое время не могла, но очень хотела. Как и жениха популярной певицы Мэрайи Кэри, австралийского бизнесмена Джеймса Пэкера, которого также подозревают в одаривании Нетаниягу.

"Он смягчил свою прежнюю позицию по двум моментам. В частности, на счет общей суммы, на которую он купил подарков семье Нетаниягу, и на счет уведомлений от Нетаниягу, что дарить", - передает 2-ой канал ИТВ.

Согласно информации того же источника, "в министерстве юстиции такие перемены считают проколом и ошибкой". Из этого следует, что при установлении фактов первостепенное значение будут уделять показаниям Пэкера, поэтому его допрос является ключевым доказательством в так называемом "деле 1000".

Вскоре после освещения данной информации в СМИ пресс-секретарь Милчена заявил, что им ничего об этом неизвестно.
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