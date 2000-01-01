09.03 10:20 MIGnews.com

Либерман призывает США прекратить финансирование СПЧ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Авигдор Либерман встретился вчера в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Либерман и Тиллерсон обсудили ряд вопросов, касающихся израильско-американских отношений, а также темы, стоящие на повестке дня двух стран.Глава израильского оборонного ведомства попросил в ходе встречи, чтобы госдепартамент пересмотрел американскую политику в отношении Совета ООН по правам человека и действующей под эгидой ООН организации гуманитарной помощи палестинским беженцам UNRWA.Авигдор Либерман указал, что эти организации не выполняют свое предназначение. Вместо этого Совет по правам человека занят очернением Государства Израиль и целенаправленными попытками навредить ему, систематически искажая действительность. По словам Либермана, это абсолютно немыслимо, что более 60% решений, принимаемых в Совете, касаются Израиля, а не таких стран как Иран и Северная Корея, где ситуация с правами человека очень тяжелая или же Сирии, где происходят массовые убийства.Ввиду этого министр Либерман попросил госсекретаря Тиллерсона проверить возможность выхода Соединенных Штатов из Совета по правам человека и прекращения его финансирования, а также проинспектировать действия организации гуманитарной помощи палестинским беженцам UNRWA и критерии ее работы.Еще одной темой обсуждения на встрече главы израильского оборонного ведомства и госсекретаря США стали отношения между Израилем и ПА. Министр Либерман сказал госсекретарю Тиллерсону, что поселения не являются препятствием к миру. По словам Либермана, поселения не стали препятствием мирным соглашениям с Египтом и Иорданией, и не препятствуют соглашению с палестинцами. Демонтаж двадцати одного цветущего поселения в сектора Газа не привел к миру. Он лишь привел к тому, что на территорию Израиля падают ракеты. Либерман с сожалением отметил, что определенные силы на международной арене используют поселения для того, чтоб подстрекать против Государства Израиль, и это несмотря на то, что террор и подстрекательство к насилию исходят не от Израиля или поселений, а как раз от палестинцев.Министры Тиллерсон и Либерман также обсудили ситуацию в Сирии и Ливане, в контексте негативного влияния на происходящее в регионе со стороны Ирана, подрывающего стабильность на Ближнем Востоке и занимающегося экспортом террора по всему миру. Авигдор Либерман поблагодарил Рекса Тиллерсона за искреннее дружеское отношение к Израилю и за оказанный ему теплый прием. По завершении официальной встречи министры побеседовали с глазу на глаз.Авигдор Либерман в рамках визита в США также провел в Конгрессе встречу с советником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером.