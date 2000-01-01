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Не только Эти Крайф продвинулась благодаря `способностям` 09.02 10:09   MIGnews.com

Не только Эти Крайф продвинулась благодаря "способностям"

Журналист 12-го канала Гай Пелег продолжил свой “крестовый поход” против “коррупции в судебной системе”.

Пелег опубликовал очередное разгромное короткое эссе, в котором содержится интересная статистика.

В тот момент, когда взорвалось дело “секс в обмен на назначения” в прессе попытались создать впечатление о том, что судья эти Крайф - пустышка, некто, получивший высокое назначение не благодаря своим квалификациям, но исключительно из-за ее интимных отношений с Эфи Наве ( и возможно, с другими).

На самом деле это не так. Крайф была стажером директора судебной администрации - и получила от него самые теплые рекомендации. Она была прокурором полиции и получила самые похвальные рекомендации от своих боссов - и точно такие же от коллег-судей.

Это правда, что Крайф провалила на курсе подготовки судей - но точно также провалились и многие другие судьи, которые, несмотря на это, получили назначения.

В реальности, в 2015 году 37 из 62 претнедентов провалились на этом курсе, и несмотря на это, восемь получили назначения. В 2016 16 человек, провалившихся на курсе были назначены судьями, и 12 в 2017.

Спесивость и беззаботность Эфи Наве, вместе с “расследованием” Адас Штайф, взломавшей украденный у него телефон, открыли дыру, через которую можно увидеть то, что реально творится в комиссии по назначению судей. Так является ли пара Наве-Шакед проблемой? - Конечно нет. Даже до их появления комиссия принимала в расчет не только и не столько релевантные критерии. На деле, сегодня даже в Верховном Суде сидят судьи, получившие свои посты не только благодаря своим профессиональным навыкам.


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