09.02 09:06 MIGnews.com

Израиль: Главные прокурорши в бешенстве от слива коллег

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После назначения министром юстиции Амиром Оханой на пост и.о. генерального прокурора Дана Эльдада две высокопоставленные прокурорши, Лиат Бен-Ари и Нурит Литман покинули закрытую группу whatsapp для высших чинов прокуратуры.Информация об этом, вместе со скриншотами, была немедленно слита в прессу.Бен-Ари и Литман после этого на некоторое время вернулись в группу, чтобы попенять своим коллегам. Литман написала : "Если не только содержание переписки, но даже скриншоты слиты в прессу (интересно, кем?) то какой смысл в существовании такой группы?”.Бен-Ари отвечает: “Нет никакого смысла, очень печальный момент в нашей жизни, не то чтобы бы мы не знали, что таково положение, но все равно”.