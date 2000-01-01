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Израиль: Главные прокурорши в бешенстве от слива коллег 09.02 09:06   MIGnews.com

Израиль: Главные прокурорши в бешенстве от слива коллег

После назначения министром юстиции Амиром Оханой  на пост и.о. генерального прокурора Дана Эльдада две высокопоставленные прокурорши, Лиат Бен-Ари и Нурит Литман покинули закрытую группу whatsapp  для высших чинов прокуратуры.

Информация об этом, вместе со скриншотами, была немедленно слита в прессу.

Бен-Ари и Литман после этого на некоторое время вернулись в группу, чтобы попенять своим коллегам. Литман написала : "Если не только содержание переписки, но даже скриншоты слиты в прессу (интересно, кем?) то какой смысл в существовании такой группы?”.

Бен-Ари отвечает: “Нет никакого смысла, очень печальный момент в нашей жизни, не то чтобы бы мы не знали, что таково положение, но все равно”.


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