09.02 08:19 MIGnews.com

Ганц о встрече Ольмерта с Аббасом: он у меня не работает

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Глава партии Кахоль Лаван Бени Ганц прокомментировал предстоящую встречу лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса с бывшим израильским премьером Эхудом Ольмертом.Ганц, отвечая на вопрос журналиста Яира Шарки сообщил: "Он у меня не работает, я у него не работаю. Он не является моим советником, мы уважаем друг друга”.На уточняющий вопрос: "Но у вас есть позиция по данному вопросу?” Ганц ответил: “Я не знаком с подробностями - почему организуют эту встречу, когда узнаем - посмотрим. Мне нечего сказать, он человек серьезный, пусть делает то, что понимает”.Шарки напомнил, что ранее 13-й канал израильского ТВ сообщил, что Ольмерт “стал очень близким советником Ганца”. Партия Кахоль Лаван опровергла сообщения о том, что Ольмерт - советник Ганца и играет какую-либо роль в партии.