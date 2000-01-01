10.02 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Лидер Судана: Аллах разрешил мне встретиться с Нетаниягу
. Лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан дал интервью суданской газете, в ходе которого его спросили об его встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Кампале.
Ноль и ниже: волна необычного холода в Израиле
. Израильские СМИ предупреждают, что в ближайшие дни в стране “будет по настоящему холодно”. В Иерусалиме будет минус два, в некоторых районах Голанских высот - минус пять.
Мятеж харедим: В Иерусалиме арестован раввин Берланд
. Израильские СМИ сообщают о том, что минувшей ночью в квартале Меа Шаарим в Иерусалиме был арестован лидер бреславской общины Шуву Баним Элиезер Берланд и его жена.
Не только Эти Крайф продвинулась благодаря "способностям"
. Журналист 12-го канала Гай Пелег продолжил свой “крестовый поход” против “коррупции в судебной системе”.
На базе ЦАХАЛа - солдаты из страны, зараженной коронавирусом
. Корреспондент Радио Галей ЦАХАЛ по военным делам Цахи Дабуш сообщает о том, что на базе израильской армии проходят курс подготовки “группа солдат из страны в Восточной Азии, зараженной коронавирусом”.
Ганц: через месяц - суд и Израиль избавится от лжи Нетаниягу
. Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц опубликовал твит, в котором сообщил израильтянам, что суд над премьер-министром страны начнется через месяц.
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