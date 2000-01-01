Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:10.02 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Лидер Судана: Аллах разрешил мне встретиться с Нетаниягу. Лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан дал интервью суданской газете, в ходе которого его спросили об его встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Кампале.

Ноль и ниже: волна необычного холода в Израиле. Израильские СМИ предупреждают, что в ближайшие дни в стране “будет по настоящему холодно”. В Иерусалиме будет минус два, в некоторых районах Голанских высот - минус пять.

Мятеж харедим: В Иерусалиме арестован раввин Берланд. Израильские СМИ сообщают о том, что минувшей ночью в квартале Меа Шаарим в Иерусалиме был арестован лидер бреславской общины Шуву Баним Элиезер Берланд и его жена.

Не только Эти Крайф продвинулась благодаря "способностям". Журналист 12-го канала Гай Пелег продолжил свой “крестовый поход” против “коррупции в судебной системе”.

На базе ЦАХАЛа - солдаты из страны, зараженной коронавирусом. Корреспондент Радио Галей ЦАХАЛ по военным делам Цахи Дабуш сообщает о том, что на базе израильской армии проходят курс подготовки “группа солдат из страны в Восточной Азии, зараженной коронавирусом”.

Ганц: через месяц - суд и Израиль избавится от лжи Нетаниягу. Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц опубликовал твит, в котором сообщил израильтянам, что суд над премьер-министром страны начнется через месяц.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:34
Илон Маск работал на лесопилке
06:32
ЦАХАЛ атаковал базы террористов в Газе
05:06
Террорист атаковал военных в Алжире: есть жертвы
04:46
239 миллионов человек страдают от голода в Африке
03:35
Чехия: перевернулся автобус с десятками детей
02:41
Вирус-убийца получил новое название
01:44
Британию накрыл мощный шторм: первые видео
00:37
Джеки Чан назначил награду за вакцину против коронавируса
23:26
Иран похвастался новой ракетой
22:15
Коронавирус: стало известно, когда будет пик распространения
21:03
Хаба Язбак сможет баллотироваться в Кнессет
20:47
Сирены противоракетной тревоги в Сдероте
20:12
В Китае исчез журналист, который писал про коронавирус
19:21
На безопасность и оборону Ашкелона выделят 35 млн шекелей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus