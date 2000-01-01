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Хаба Язбак сможет баллотироваться в Кнессет | Фото:09.02 21:03   MIGnews.com

Хаба Язбак сможет баллотироваться в Кнессет

В воскресенье, 9 февраля, Верховный суд принял решение позволить Хабе Язбак баллотироваться в Кнессет с Объединенным арабским списком, несмотря на ее заявления против Израиля и ЦАХАЛа.

Она подала ходатайство в суд после того, как Центральная избирательная комиссия запретила ей принимать участие в выборах.

На прошлой неделе адвокат "Ликуд" Ави Халеви заявил, что Язбак более чем переступила черту своими публичными заявлениями и постами в поддержку террористов Самира Кунтара и Далала Муграби и против ЦАХАЛа.

Юридический советник Авихай Мандельблит заявил Верховному суду, что ее слова могут быть истолкованы по-разному. По его словам, их можно рассматривать как идею Израиля как "государства всех граждан". Кроме того, её заявления не достигли "критической массы", которая бы не позволила кому-либо баллотироваться.

Председатель Верховного суда Эстер Хают, что невозможно доказать, что заявления Язбак поддерживают вооруженный конфликт против Государства Израиль.


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