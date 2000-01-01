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На безопасность и оборону Ашкелона выделят 35 млн шекелей | Фото:09.02 19:21   MIGnews.com

На безопасность и оборону Ашкелона выделят 35 млн шекелей

Правительство одобрило план премьер-министра Нетаниягу инвестировать 35 млн шекелей в средства безопасности и гражданской обороны Ашкелона.

Из выступления премьер-министра Нетаниягу на заседании правительства:

«Сегодня я выношу на утверждение правительства решение о выделении 35 млн шекелей на средства безопасности и гражданской обороны для Ашкелона и его жителей. Я благодарю министра финансов, министра внутренних дел и других министров, которые оказали в этом помощь. В рамках плана мы будем работать над тем, чтобы немедленно отремонтировать десятки общественных бомбоубежищ в городе, расширить услуги психологической поддержки для детей, а также поставить "умные" системы и специальное оборудование на случай чрезвычайно ситуации.

Хочу пояснить: мы не потерпим агрессии со стороны Газы. Всего несколько недель назад мы ликвидировали командира отделения "Исламского джихада" в Газе, и я советую "Исламскому джихаду" и ХАМАСу освежить свою память. Не буду подробно рассказывать обо всех наших действиях и программах медиа, но мы готовы нанести сокрушительный удар по террористическим организациям в Газе. Мы очень сильны, и силы еще не закончились, мягко говоря».


Несколько недель назад премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил исполняющему обязанности генерального директора министерства главы правительства Ронену Перецу разработать план помощи и укрепления гражданской обороны для Ашкелона. Правительство приняло решение удовлетворить потребности города, выделив специальный бюджет на обеспечение безопасности и ускорив программу городской реновации.

Правительство решило выделить бюджет для покрытия расходов города, возникших в результате инцидентов в сфере безопасности, а также для немедленной реконструкции 60 общественных бомбоубежищ Ашкелона; модернизации и расширения городского оперативного центра по чрезвычайным ситуациям; закупки системы удаленного открывания бомбоубежищ в чрезвычайных ситуациях; приобретения инвентаря для муниципальных складов на случай чрезвычайных ситуаций и установки камер видеонаблюдения для обнаружения и борьбы с инцидентами в сфере безопасности.

Правительство также решило расширить поддерживающую терапию для школьников и программы поддержки для преподавательских коллективов и родителей. Решение включает выделение средств на расширение работы по поддержке особых групп населения города, а также для защиты учреждений социального назначения.

Для противодействия морским угрозам безопасности в Ашкелоне правительство приняло решение построить оградительное сооружение в южной промышленной зоне Ашкелона, а также установить систему видеонаблюдения вдоль береговой линии для обнаружения незаконного пересечения границы и предотвращения террористической деятельности. Кроме того, Служба тыла выделит Ашкелону мобильные бомбоубежища согласно оценке ситуации с безопасностью в центральных районах города. Правительство обратится к Фонду поддержания чистоты с просьбой помочь с финансированием создания и эксплуатации систем управления и утилизации отходов.

В целях обеспечения исполнения решения правительство постановило создать руководящую комиссию во главе с исполняющим обязанности генерального директора министерства главы правительства Роненом Перецом, который будет следить за выполнением решения и, при необходимости, решать возникающие проблемы.


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