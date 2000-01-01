Из заявления премьер-министра на заседании правительства
Из заявления премьер-министра Нетаниягу на заседании правительства:
"Хочу пояснить: мы не потерпим никакой агрессии из Газы. Только несколько недель назад мы ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада", и я советую и "Исламскому джихаду", и ХАМАСу освежить свою память. Не буду подробно рассказывать медиа обо всех наших планах и действиях, но мы готовы нанести сокрушительный удар по террористическим организациям в Газе. Мы очень сильны, и силы ещё не закончились, мягко говоря."