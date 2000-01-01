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Мандельблит не смог повлиять на решение кабинета министров | Фото:09.02 18:34   MIGnews.com

Мандельблит не смог повлиять на решение кабинета министров

В воскресенье, 9 февраля, кабинет министров проголосовал за создание комитета по для контроля за работой спецотдела министерства юстиции по расследованию преступлений, несмотря на сильную оппозицию со стороны юридического советника правительства Авихай Мандельблита.

Комитет займется расследованием предполагаемых правонарушений со стороны полиции, и репатриацией 400 евреев из Эфиопии. Создание комитета было основным требованием бывшего депутата "Кахоль Лаван" Гади Еваркана, который всего за несколько часов до истечения срока регистрации партийных списков перешел в "Ликуд".

Мандельблит заявил, что решение кабинета министров может стать частью "подкупа на выборах". Еваркан потребовал провести расследование предполагаемого полицейского насилия по отношению к эфиопским израильтянам, в частности, после убийства 19 июня Соломона Теки.

Однако прокуроры полагают, что комитет сосредоточится на расследовании утверждений премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что три коррупционных дела против него являются "попыткой государственного переворота".

В письме, которое Мандельблит отправил и.о. министра юстиции Амиру Охане на прошлой неделе, сообщается, что создание комитета в обмен на переход Еваркана в "Ликуд" может рассматриваться как подкуп на выборах.

На заседании правительства в воскресенье министр туризма Ярив Левин обвинил Мандельблита в "двойных стандартах". По его словам, юридический советник готов запретить формирование комитета по расследованию преступлений, но разрешить Кнессету учредить комитет палаты представителей для рассмотрения просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу об иммунитете в преддверии выборов.


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