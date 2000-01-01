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Израильский запрет на экспорт из ПА вступил в силу | Фото:09.02 18:12   MIGnews.com

Израильский запрет на экспорт из ПА вступил в силу

Израильский запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции из Палестинской администрации вступил в силу в воскресенье, 8 февраля, на фоне растущего торгового конфликта между Израилем и ПА.

В прошлом месяце министр обороны Нафтали Беннетт приказал ввести торговые санкции в ответ на аналогичный запрет ПА на ввоз пищевых продуктов и сельскохозяйственных товаров из Израиля, начиная с запрета на импорт скота в прошлом году.

В воскресенье запрет вступил в силу, охватив экспорт сельскохозяйственной продукции из ПА через контрольно-пропускной пункт Алленби на израильско-иорданской границе.

"Начиная с сегодняшнего дня ... экспорт сельскохозяйственной продукции из Палестины за границу через Алленби запрещен", - говорится в заявлении подразделения министерства обороны Израиля, которое контролирует гражданскую деятельность в Иудее и Самарии.

КПП Алленби является основным транзитным пунктом для экспорта ПА из Иудеи и Самарии, которые затем экспортируются в другие страны через Иорданию.

COGAT заявил, что эта мера была принята в ответ на решение Палестинской администрации в октябре прекратить ввоз телят из Израиля. Этот бойкот "нанес серьезный ущерб израильским животноводам", заявили в COGAT.

Тогда Палестинская администрация заявила, что хочет уменьшить свою зависимость от израильского рынка.

Торговый спор обострился после того, как в прошлом месяце президент США Дональд Трамп опубликовал мирный план по Ближнему Востоку.

На прошлой неделе министерство обороны Израиля приостановило весь импорт сельскохозяйственной продукции из арабских городов в Иудее и Самарии в Израиль, отрезав Палестинскую администрацию от рынка, на который приходится примерно две трети их сельскохозяйственного экспорта.

В ответ Палестинская администрация запретила импорт израильской продукции, безалкогольных напитков и минеральной воды. СOGAT отменит запрет "в тот момент, когда ПА откажется от решения навредить торговле скотом с Израилем и свободному рынку".


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