09.02 16:48 MIGnews.com

Лидеры Израиля и Саудовской Аравии встретятся в Каире

Поделиться

Все по теме

Комментарии





США, Израиль, Египет и Саудовская Аравия ведут переговоры о созыве саммита в Каире до выборов 2 марта в Израиле. На встрече состоится встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, сообщили дипломатические источники.Об этом пишет Israel Hayom.Госсекретарь США Майк Помпео и его команда в течение последних нескольких месяцев занимались посредничеством между Израилем и Саудовской Аравией."В последние дни между Вашингтоном, Израилем, Египтом и Саудовской Аравией шли очень интенсивные дискуссии по поводу организации встречи на высшем уровне в Каире уже в ближайшие недели, даже до выборов в Израиле, в которой помимо Египта, примут участие представители Соединенных Штатов, Израиля, Саудовской Аравии, а также лидеры Объединенных Арабских Эмиратов, Судана Бахрейна и Омана", - сказал один из источников.Иордания также получила приглашение, однако король Абдулла настаивает на приглашении лидера Палестинской администрации Махмуда Аббаса. Согласно сообщению, такие переговоры уже ведутся и Израиль согласился на участие палестинцев.Старший чиновник ПА подтвердил эту информацию изданию Israel Hayom и сказал, что пока "Аббас и руководство Рамаллы будут придерживаться своего бойкота Вашингтона и замораживания дипломатических отношений с Израилем".По словам этого чиновника, Вашингтон сказал палестинцам, что "это скорее всего, это будет последний шанс Аббаса и палестинцев спуститься с дерева и принять участие в дипломатических событиях, происходящих в регионе."