09.02 15:09 MIGnews.com

Нетаниягу: власть Ганца грозит Израилю "потерей века"

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Попытка согласовать реализацию мирного плана, разработанного администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, с международными организациями обернется для Израиля потерей своих же территорий, а десятки тысяч граждан страны будут вынуждены покинуть собственные дома.Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая в субботу, 8 февраля, на конференции в Маале-Адумим.По его словам, намерение лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца добиться согласия на реализацию "Сделки века" обречена на провал, поскольку Организация Объединенных Наций и Европейский Союз постоянно принуждают Израиль поступиться своими интересами, тогда как к палестинским арабам у международного сообщества вопросов почему-то не возникает."С Ганцом мы вместо "Сделки века" получим "потерю века". Согласится ли с ее условиями второй номер "Кахоль Лаван" Яир Лапид, желающий изгнать 80 –90 тысяч поселенцев? Допустим, все они согласились, чего конечно же не будет: даже в таком случае Ганцу понадобится согласие Ахмада Тиби, без которого его партия моментально утратит большинство", заявил Нетаниягу.Премьер министр подчеркнул, что в прошлом все инициативы по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке сводились к принуждению Израиля к безусловным уступкам, не получая ничего взамен, тогда как мирный план Трампа – впервые выдвигает палестинским арабам ряд условий."До сих пор все дипломатические планы требовали от Израиля согласиться на реальные уступки, которые называли "жестами". От палестинцев же вообще ничего не требовалось. Теперь ситуация зеркальная: Израиль получит поддержку, а палестинцы – список требований", - отметил Нетаниягу.Кроме того, согласно условиям "Сделки века" Штаты будут помогать Израилю распространить свое законодательство на долину реки Иордан, а также во всех без исключения еврейских городах и поселениях на территории Иудеи и Самарии.