Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: власть Ганца грозит Израилю `потерей века` | Фото:09.02 15:09   MIGnews.com

Нетаниягу: власть Ганца грозит Израилю "потерей века"

Попытка согласовать реализацию мирного плана, разработанного администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, с международными организациями обернется для Израиля потерей своих же территорий, а десятки тысяч граждан страны будут вынуждены покинуть собственные дома.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая в субботу, 8 февраля, на конференции в Маале-Адумим.

По его словам, намерение лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца добиться согласия на реализацию "Сделки века" обречена на провал, поскольку Организация Объединенных Наций и Европейский Союз постоянно принуждают Израиль поступиться своими интересами, тогда как к палестинским арабам у международного сообщества вопросов почему-то не возникает.

"С Ганцом мы вместо "Сделки века" получим "потерю века". Согласится ли с ее условиями второй номер "Кахоль Лаван" Яир Лапид, желающий изгнать 80 –90 тысяч поселенцев? Допустим, все они согласились, чего конечно же не будет: даже в таком случае Ганцу понадобится согласие Ахмада Тиби, без которого его партия моментально утратит большинство", заявил Нетаниягу.

Премьер министр подчеркнул, что в прошлом все инициативы по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке сводились к принуждению Израиля к безусловным уступкам, не получая ничего взамен, тогда как мирный план Трампа – впервые выдвигает палестинским арабам ряд условий.

"До сих пор все дипломатические планы требовали от Израиля согласиться на реальные уступки, которые называли "жестами". От палестинцев же вообще ничего не требовалось. Теперь ситуация зеркальная: Израиль получит поддержку, а палестинцы – список требований", - отметил Нетаниягу.

Кроме того, согласно условиям "Сделки века" Штаты будут помогать Израилю распространить свое законодательство на долину реки Иордан, а также во всех без исключения еврейских городах и поселениях на территории Иудеи и Самарии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:33
Правительство Ирана не инвестирует в Сирию
14:05
Охана - судейским: Прокуратура - не ваш частный дворик
14:03
Четвертые выборы назначены на 8 сентября 2020 года
13:39
Подозрение на коронавирус у израильской модели Марии Домарк
13:15
Ганц: через месяц - суд и Израиль избавится от лжи Нетаниягу
13:11
Нетаниягу: картографы уже работают, земли очень много
12:49
"Живой труп": коллапс дела 4000 неизбежен
12:31
США создают новые военные объекты на северо-востоке Сирии
12:10
"Дело 5000 - 5000 умирают из-за коллапса здравоохранения"
12:00
Музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии
11:33
В Израиле расширили рамки карантина из-за коронавируса
11:27
Кнессет требует 8 миллионов от Став Шафир и Эхуда Барака
10:30
Аббас угрожает Трампу "дипломатической интифадой"
10:09
Не только Эти Крайф продвинулась благодаря "способностям"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus