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09.02 14:05   MIGnews.com

Охана - судейским: Прокуратура - не ваш частный дворик

Газета Маарив сообщает о том, что министр юстиции Амир Охана направил письмо работникам государственной прокуратуры.

Охана подверг резкой критике действия юридического советника правительства Авихая Мандельблитта и бывшего генерального прокурора Шая Ницана.

Охана написал: “Из-за того что я, как и все вы узнали о том, что юридический советник правительства “разрешает” мне назначить исполняющего обязанности генерального прокурора очень странным образом (через твиттер) я чувствую необходимость написать это письмо”.

Охана указал на то, что он находился в рамках своих полномочий, назначив на пост и.о генпрокурора Дана Эльдада, и ранее, когда назначил на этот пост Орли Бен-Ари.

юридический советник правительства Авихай Мандельблитт объявил, что снимает свои возражения против назначения на пост исполняющего обязанности генерального прокурора Израиля Дана Эльдада.

Министр юстиции Амир Охана 2 февраля заявил, что назначает исполняющим обязанности генерального прокурора Израиля начальника экономического управления прокуратуры Израиля адвоката Дана Эльдада.

Эльдад не был включен в список возможных кандидатов на эту должность, который ранее огласил юридический советник правительства Авихай Мандельблитт.

Охана подчеркнул: "До сего момента мне таки и не объяснили, чем не подходил, единственным аргументом юридического советника было то, что генеральная прокуратура его “не примет”.

Охана предупредил: “Генеральная прокуратура - не ваш частный дворик”.

Охана также заявил: "К несчастью, в период Шая Ницана государственная прокуратура пострадала от некоего вида интоксикации, что подорвало веру общества в этот важный институт. Я верю в то, что среди работников прокуратуры найдутся группы, и даже большинство, которое восстановит эту веру”.

Назначение Эльдада столкнулось с упорным противодействием части высших работников государственной прокуратуры. После назначения две высокопоставленные прокурорши, Лиат Бен-Ари и Нурит Литман покинули закрытую группу whatsapp для высших чинов прокуратуры.

Информация об этом, вместе со скриншотами, была немедленно слита в прессу.

Бен-Ари и Литман после этого на некоторое время вернулись в группу, чтобы попенять своим коллегам. Литман написала : "Если не только содержание переписки, но даже скриншоты слиты в прессу (интересно, кем?) то какой смысл в существовании такой группы?”.

Бен-Ари отвечает: “Нет никакого смысла, очень печальный момент в нашей жизни, не то чтобы бы мы не знали, что таково положение, но все равно”.

Затем, по сообщению журналиста Амита Сегаля прокурорши создали новую группу в whatsapp, в которую не включен Эльдад.


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