Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ганц: через месяц - суд и Израиль избавится от лжи Нетаниягу 09.02 13:15   MIGnews.com

Ганц: через месяц - суд и Израиль избавится от лжи Нетаниягу

Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц опубликовал твит, в котором сообщил израильтянам, что суд над премьер-министром страны начнется через месяц.

В твите говорится: “Нетаниягу, не осталось ни одного правого, который бы верил в твое видение свержения ХАМАСа или аннексии территорий. Ты утратил контроль над безопасностью. здравоохранением, и даже ликудники уже понимают что нужно продвигаться вперед.

Через месяц начнется суд над тобой, и Израиль избавится от твоей лжи”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:39
Подозрение на коронавирус у израильской модели Марии Домарк
13:11
Нетаниягу: картографы уже работают, земли очень много
12:49
"Живой труп": коллапс дела 4000 неизбежен
12:31
США создают новые военные объекты на северо-востоке Сирии
12:10
"Дело 5000 - 5000 умирают из-за коллапса здравоохранения"
12:00
Музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии
11:33
В Израиле расширили рамки карантина из-за коронавируса
11:27
Кнессет требует 8 миллионов от Став Шафир и Эхуда Барака
10:30
Аббас угрожает Трампу "дипломатической интифадой"
10:09
Не только Эти Крайф продвинулась благодаря "способностям"
09:48
Значительное повышение уровня озера Кинерет
09:27
Гешер: Кахоль Лаван украл нашу прошлогоднюю программу
09:06
Израиль: Главные прокурорши в бешенстве от слива коллег
08:34
Иран отложил запуск спутника Zafar до лучших времен
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus