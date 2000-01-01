09.02 13:15 MIGnews.com

Ганц: через месяц - суд и Израиль избавится от лжи Нетаниягу

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Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц опубликовал твит, в котором сообщил израильтянам, что суд над премьер-министром страны начнется через месяц.В твите говорится: “Нетаниягу, не осталось ни одного правого, который бы верил в твое видение свержения ХАМАСа или аннексии территорий. Ты утратил контроль над безопасностью. здравоохранением, и даже ликудники уже понимают что нужно продвигаться вперед.Через месяц начнется суд над тобой, и Израиль избавится от твоей лжи”.